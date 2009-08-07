Нужна консультация-помощь по движку ipb3... Не смог сам разобраться с четырьмя вопросами: 1) Как вывести в правую колонку все инфо-блоки, какие на официальном комьюнити http://community.invisionpower.com/? 2) Как сделать, чтобы эта правая колонка выводилась не только для главной страницы,но ...