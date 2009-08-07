gercinn

Андрей Герцин gercinn

 
49 летРоссия/Баклановская
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Подсказать пару моментов по форуму ipb

    $10

    Нужна консультация-помощь по движку ipb3... Не смог сам разобраться с четырьмя вопросами: 1) Как вывести в правую колонку все инфо-блоки, какие на официальном комьюнити http://community.invisionpower.com/? 2) Как сделать, чтобы эта правая колонка выводилась не только для главной страницы,но ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вывести данные из mysql в js-информер

    Здравствуйте! Есть такая задачка - нужно написать скриптик на связке php+js, который бы делал 3 действия: 1. коннектился к БД и делал из нее простую выборку, далее сохранял данные в кэш (вероятно, массив данных); 2. js-скрипт, установленный на ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ряд работ для joomla-гуру

    Приветствую! Требуется опытный программист-универсальщик (php,html,js), удовлетворяющий следующим требованиям: 1) большой опыт работы с движком joomla (это значит, что Вы хорошо понимаете архитектуру движка, можете в случае необходимости что-то быстро кастомизировать, а также отлично осведомлены об имеющихся на ...

    PHPHTMLJoomla
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад