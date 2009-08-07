Нужна консультация-помощь по движку ipb3... Не смог сам разобраться с четырьмя вопросами: 1) Как вывести в правую колонку все инфо-блоки, какие на официальном комьюнити http://community.invisionpower.com/? 2) Как сделать, чтобы эта правая колонка выводилась не только для главной страницы,но ...
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- $10Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Есть такая задачка - нужно написать скриптик на связке php+js, который бы делал 3 действия: 1. коннектился к БД и делал из нее простую выборку, далее сохранял данные в кэш (вероятно, массив данных); 2. js-скрипт, установленный на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую! Требуется опытный программист-универсальщик (php,html,js), удовлетворяющий следующим требованиям: 1) большой опыт работы с движком joomla (это значит, что Вы хорошо понимаете архитектуру движка, можете в случае необходимости что-то быстро кастомизировать, а также отлично осведомлены об имеющихся на ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад