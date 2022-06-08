gerhardtdi

перевод текстов, написания текстов, курсовые, дипломные

Більше 5 років займаюсь написанням дипломних, курсових та наукових робіт, виконанням рефератів та презентацій, а також: • написанням есе та рецензій• виконанням курсових та дипломних робіт як на украінській, так і на англійській мові з високим відсотком унікальності• виконання презентацій• переклад текстів.На моєму рахунку близько 500 курсових робіт, ~ 30 дипломних бакалаврських та магістерських робіт, більше 300 презентацій та ще більше есе, а також рецензій та рефератів. Перевагу надаватиму написанню та перекладу текстів.