Опыт работы работы в seo больше 4 лет + навыки product management = мы не будем делать работы которые не принесут результат.
Внутренняя оптимизация сайта:
- Составление семантического ядра, кластеризация запросов
- Проработка структуры сайта, распределение поисковых запросов по посадочным страницам
- Проведение технического аудита
- Подготовка контентной стратегии - Анализ функциональности
- Анализ Юзабилити
- Анализ коммерческих факторов
Внешняя оптимизация сайта:
- Анализ конкурентов
- Анализ и оптимизация поисковых снипетов
- Регистрация и актуализация в справочниках, агрегаторах, ГИС
-системах, платформах для создания чат-ботов
Регулярные работы:
- Анализ изменения поисковых алгоритмов и адаптация проектов под требования поисковых систем
- Мониторинг работоспособности сайта
- Отслеживание изменений позиций сайта, трафика и конверсии
- Мониторинг сервисов для вебмастеров на изменения или на наличие ошибок:
• Индексации;
• Микроразметки;
• Показателей качества сайта;
• CTR сайта;
• Внешних и внутренних ссылок;
• Региональности;
• Удобства для мобильных устройств;
• Состояния технической оптимизации;
• Фильтров банов или других ограничений поисковых систем