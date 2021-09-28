SEO любой сложности

Опыт работы работы в seo больше 4 лет + навыки product management = мы не будем делать работы которые не принесут результат.

Внутренняя оптимизация сайта:

- Составление семантического ядра, кластеризация запросов

- Проработка структуры сайта, распределение поисковых запросов по посадочным страницам

- Проведение технического аудита

- Подготовка контентной стратегии - Анализ функциональности

- Анализ Юзабилити

- Анализ коммерческих факторов

Внешняя оптимизация сайта:

- Анализ конкурентов

- Анализ и оптимизация поисковых снипетов

- Регистрация и актуализация в справочниках, агрегаторах, ГИС

-системах, платформах для создания чат-ботов

Регулярные работы:

- Анализ изменения поисковых алгоритмов и адаптация проектов под требования поисковых систем

- Мониторинг работоспособности сайта

- Отслеживание изменений позиций сайта, трафика и конверсии

- Мониторинг сервисов для вебмастеров на изменения или на наличие ошибок:

• Индексации;

• Микроразметки;

• Показателей качества сайта;

• CTR сайта;

• Внешних и внутренних ссылок;

• Региональности;

• Удобства для мобильных устройств;

• Состояния технической оптимизации;

• Фильтров банов или других ограничений поисковых систем