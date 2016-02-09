Добрый день, Фрилансеры! Есть задача по отрисовке слот машины для социального проекта, а именно: фон, 12 иконок слота, бонус игра, UI. Это могут быть разные фрилансеры или один, главное, чтоб успевали в сроки. Уровень графики не ниже Slotomania ( ...