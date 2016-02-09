Java Квест: Одноразовая проектная работа Привет, соискатель. У нас для тебя появилась задача, разрешить которую нам самим не удается. Задание интересное, сложное, требует обширных знаний в области программирования, настройки ОС и умения заставить разные технологии работать ...
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется аниматор для анимирования иконок слот машин. Пример анимаций и иконок: https://drive.google.com/file/d/0B_Hp-ICEWGQueTV2X3QzNjhpVnM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B_Hp-ICEWGQuRXRVUEpDYWg1NjQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B_Hp-ICEWGQuVzN2c003Ui1DREk/view?usp=sharing Присылайте свое портфолио, а также сроки и стоимость работы за одну иконку.Иконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, Фрилансеры! Есть задача по отрисовке персонажа для игры. Подробнее тут: https://docs.google.com/document/d/1uCn4s5S3gtg2G3HhX_X4qMCuB-6D-R4ot0jcaL2h1do/edit Присылайте оценку по времени и стоимости. Портфолио с примером отрисовки человеческого персонажа в заданном стиле - обязательно. Иначе - тестовое задание в виде отрисовки скетча заданного персонажа и ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, Фрилансеры! Есть задача по отрисовке слот машины для социального проекта, а именно: фон, 12 иконок слота, бонус игра, UI. Это могут быть разные фрилансеры или один, главное, чтоб успевали в сроки. Уровень графики не ниже Slotomania ( ...Иконки и Пиксель-арт3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, фрилансеры! Нужна отрисовка 4-х автомобильных стикеров в точно таком же стиле и виде (фас), как на примере по ссылке http://www.freepik.com/free-vector/garage-poster_796331.htm 1. Агрессивный спорткар, типа Ford Mustang 2. Женский автомобиль, например, Nissan Beetle (розовый цвет) 3. Внедорожник, как Mercedes ML ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры Для нового проекта, недавно запущенного, с уникальным собственным контентом требуется 1ккк инсталлов в Play Market и столько же в AppStore. Ссылка на приложение: Android http://bit.ly/1KG1xpf iOS http://apple.co/1PlVvZU Приглашаем Вас к сотрудничеству. Условия сделки прилагайте к заявке. Рассмотрим любые предложения, ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $300
Добрый день! Срочно! Ищем Андроид разработчика, который в кратчайшие сроки (до 08.01.16) сможет реализовать приложение под Android (телефоны). Графика вся готова, есть приложение под iOS уже - нужно просто скопировать и прикрутить рекламный модуль. Портфолио и наличие готовых проектов ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад