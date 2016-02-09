geritus

Анна Никифорова geritus

 
36 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Java Квест: Одноразовая проектная работа

    Java Квест: Одноразовая проектная работа Привет, соискатель. У нас для тебя появилась задача, разрешить которую нам самим не удается. Задание интересное, сложное, требует обширных знаний в области программирования, настройки ОС и умения заставить разные технологии работать ...

    Java
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • 2D анимация иконок для слот машин

    Требуется аниматор для анимирования иконок слот машин. Пример анимаций и иконок: https://drive.google.com/file/d/0B_Hp-ICEWGQueTV2X3QzNjhpVnM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B_Hp-ICEWGQuRXRVUEpDYWg1NjQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B_Hp-ICEWGQuVzN2c003Ui1DREk/view?usp=sharing Присылайте свое портфолио, а также сроки и стоимость работы за одну иконку.

    Иконки и Пиксель-артнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовка персонажа для игры на основе известной личности

    Добрый день, Фрилансеры! Есть задача по отрисовке персонажа для игры. Подробнее тут: https://docs.google.com/document/d/1uCn4s5S3gtg2G3HhX_X4qMCuB-6D-R4ot0jcaL2h1do/edit Присылайте оценку по времени и стоимости. Портфолио с примером отрисовки человеческого персонажа в заданном стиле - обязательно.  Иначе - тестовое задание в виде отрисовки скетча заданного персонажа и ...

    Персонажи для игры
    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовка слот машины (иконки, фон, персонаж, UI)

    Добрый день, Фрилансеры! Есть задача по отрисовке слот машины для социального проекта, а именно: фон, 12 иконок слота, бонус игра, UI. Это могут быть разные фрилансеры или один, главное, чтоб успевали в сроки. Уровень графики не ниже Slotomania ( ...

    Иконки и Пиксель-арт3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовка автомобильных стикеров

    Добрый день, фрилансеры! Нужна отрисовка 4-х автомобильных стикеров в точно таком же стиле и виде (фас), как на примере по ссылке http://www.freepik.com/free-vector/garage-poster_796331.htm 1. Агрессивный спорткар, типа Ford Mustang 2. Женский автомобиль, например, Nissan Beetle (розовый цвет) 3. Внедорожник, как Mercedes ML ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Раскрутка приложения в iOS и Android маркет

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры Для нового проекта, недавно запущенного, с уникальным собственным контентом требуется 1ккк инсталлов в Play Market и столько же в AppStore. Ссылка на приложение: Android  http://bit.ly/1KG1xpf iOS  http://apple.co/1PlVvZU Приглашаем Вас к сотрудничеству. Условия сделки прилагайте к заявке. Рассмотрим любые предложения, ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание копии мобильного приложения под Android

    $300

    Добрый день! Срочно!  Ищем Андроид разработчика, который в кратчайшие сроки (до 08.01.16) сможет реализовать приложение под Android (телефоны). Графика вся готова, есть приложение под iOS уже - нужно просто скопировать и прикрутить рекламный модуль. Портфолио и наличие готовых проектов ...

    AndroidiOSПриложение для iOSПриложение для Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
icondi
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Отрисовка автомобильных стикеров
Приятно было сотрудничать с Анной. Всегда на связи, четко поставленная задача, быстрая оплата. Буду рад работать над новыми проектами в дальнейшем. Рекомендую!
Дмитрий отлично справился с заданием по отрисовке детализированных автомобильных стикеров(иконок). Мне понравился его стиль работы, внимание к деталям, соблюдение сроков. Дмитрий понимающий и исполнительный сотрудник, я бы рекомендовала работать с ним. Обязательно продолжим сотрудничество в ближайшее время.
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WaideShery
Вадим 
35 летЕгипет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
25 отзывов
$300
10 баллов
8 лет назад
Создание копии мобильного приложения под Android
Четко поставленная задача, все материалы для работы были предоставлены, все время на связи, своевременная оплата. Остались только положительны впечатления. Спасибо за сотрудничество.
Отлично и быстро сработали вместе по приложению, вовремя выложили в Google Play. Код качественный, понятный, с комментариями. Внимание к деталям и хорошее понимание профессиональной области. Проект: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neirx.geritushoroscope&hl=ru
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