Разработка 3D моделей, создание анимация, статический, динамический расчет МКЭ
Разработка эскизных, технических и рабочих проектов машиностроительных изделий, используя средства автоматизации проектирования (SolidWorks, Компас 3D). Разработка 3D моделей, создание анимация, статический, динамический расчет МКЭ. Подготовка сборочных, рабочих чертежей, спецификаций.
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Машиностроение
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