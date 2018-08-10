german_bol

Герман german_bol

 
40 летРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка 3D моделей, создание анимация, статический, динамический расчет МКЭ

Разработка эскизных, технических и рабочих проектов машиностроительных изделий, используя средства автоматизации проектирования (SolidWorks, Компас 3D). Разработка 3D моделей, создание анимация, статический, динамический расчет МКЭ. Подготовка сборочных, рабочих чертежей, спецификаций.

SolidWorks3D-модель
Портфолио
Машиностроение
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$5/час
от $100от 3 дней
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