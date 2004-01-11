Моделирование разной направленности)

В течении двух лет усердно изучаю 3D моделирование,за столь небольшой период научился моделировать,делать UV-развертку,текстуры в Substance Painter,ретопологию.Есть небольшой опыт в запекания текстур в Marmoset Tollbag. Могу выполнять работы различной направленности,но приоритетной является hard-surface. Моей сильной стороной является целеустремленность и упорство,ведь изучать все приходилось самостоятельно,а самообучение достаточно тернистый путь,надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.