Delphi, Oracle, Java, Криптография, Шлюзы, Платежные документы

Профессиональные навыки:

- опыт работы с различными СУБД (как разработчик) более 10 лет, в основном Oracle. Администрированием не занимался, в основном работал с Forms/Reports 6, пакетами, триггерами, процедурами, функциями. Достаточно хорошо разбираюсь в SQL, написать быстрый select на несколько страниц – не проблема.

- обработка больших xml и рассовывание результатов по различным базам данных, стыковка различных программ (шлюзы, утилиты импорта/экспорта данных), криптография (СКЗИ Верба, Криптомодуль-С), генерация документов в форматах Word/Excel на основе информации из СУБД, контроль состояния оборудования в реальном времени

- основные инструменты разработки: Delphi и Java.