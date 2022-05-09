Удобный и красивый дизайн за разумные деньги

Привет!

Делаю дизайн лендинг-страниц, интернет-магазинов, блогов и любых других сайтов. Также могу сделать визитки и баннера. работаю в Figma и Adobe Photoshop.

Бесплатно создам адаптив под телефон, планшет или ноутбук, если требуется. Также бесплатно делаю любые правки. Выполню работу четко в срок.

Связь со мной

Vk: https://vk.com/urbanovich2017

Viber: +375295849875

Telegram: +375295849875

Почта: [email protected]

Так как я только начинаю познавать мир фриланса, у меня нет отзывов, но ты можешь стать первым)