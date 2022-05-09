Удобный и красивый дизайн за разумные деньги
Привет!
Делаю дизайн лендинг-страниц, интернет-магазинов, блогов и любых других сайтов. Также могу сделать визитки и баннера. работаю в Figma и Adobe Photoshop.
Бесплатно создам адаптив под телефон, планшет или ноутбук, если требуется. Также бесплатно делаю любые правки. Выполню работу четко в срок.
Связь со мной
Vk: https://vk.com/urbanovich2017
Viber: +375295849875
Telegram: +375295849875
Почта: [email protected]
Так как я только начинаю познавать мир фриланса, у меня нет отзывов, но ты можешь стать первым)
Я против войны в Украине!
Портфолио
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