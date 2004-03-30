Мое резюме

Диплом об окончании курсов подготовки практических психологов в г. Москве - 1991г. Свидетельство об окончании 6 месячных курсов по экономике предпринимательства (г. Иваново) - 1994г.

Диплом об окончании бакалавриата по экономике предпринимательства (СЗАГС, г. Иваново) - 1997г.

С 01.05. 2000г. по 30.03.2004г. проходил обучение по специальности "Менеджмент/Маркетинг" в рам-ках Федеральной программы переподготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ ("Президентская программа 2000") на базе консорциума «Русский Центр» и Академии Управления Народного Хозяйства (г. Москва) с углубленным изучением стратегического маркетинга, финансового менеджмента и организационного планирования. По окончании российского этапа программы защитил магистерский диплом по проблемам стратегического управления и финансового планирования.

В ноябре - 2001г. участвовал в работе 12 дневного семинара–тренинга по вопросам управления малыми и средними предприятиями в Японском центре МГУ (сертификат участника). В 2006 г. окончил 3-месячные сертифицированные по программе MBA курсы по HR-менеджменту при Ив.Гос.Аритект-строй-Университете (ИГАСУ).

Последние 15 лет работа носила характер, связанный с оценкой и управлением персоналом, бизнес-консалтингом, экономическим, финансовым и маркетинговым планированием.

Есть собственные практические разработки в сфере анализа бизнеса и опыт их внедрения на предприятиях реального сектора экономики (ОАО «Ив.мясокомбинат»; ЗАО «Еда», Компания «Маштаков», ЗАО «Агровит» (г.Балашиха) Управление «Росинкасс», ОАО «ЗиМа» и др.)

За последние пятнадцать лет, занимал должности директора по развитию и главного специалиста по страхованию страховой компании, зам. директора Центра правовой информатизации. В 1997-99гг.- зам. директора ЗАО "Завод безалкогольных напитков" (ЗАО "ЗБН") по экономике и директор маркетингово-сбытового центра этого предприятия (ООО «Новые напитки»).

Есть опыт по осуществлению финансового взаимодействия между предприятиями и с бюджетом, организации финансового планирования на предприятии, бизнес-планирования и привлечения инвестиций, в том числе и иностранных, выстраивания товарных схем, стратегического маркетинга и проведения рекламных ком-паний, медиапланирования.

В мае – октябре 1999г – ведущий специалист по ценообразованию ЗАО «Ивановомебель» и в этом качестве есть опыт разработки ценовых стратегий, предприятия, участия в кампаниях promotion, анализа и плани-рования перспективных рынков сбыта (Татарстан, Чувашия) и организационно-структурной работы.

Есть опыт преподавательской деятельности в высших и средне-специальных уч. заведениях, а также участия в проведении коммерческих обучающих курсов в г. Иваново и Костромы и Ярославля.

В настоящее время консультант аналитического направления некоммерческого партнерства Региональный союз менеджеров («РСМ») и партнером консалтингового проекта (фирмы) ИКФ ООО «Регион-Инвест» (ИКЦ «Гермион»).