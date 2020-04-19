Беру проекты в качестве подработки. Прокачиваю бизнес за доступные деньги в поиске ПАРТНЕРОВ!

– Создание, оптимизация и ведение проектов и компаний Яндекс Директ и Google Ads

– Настройка таргетированной рекламы ВК, Facebook, Instagram, myTarget. Сопровождение таргетированной рекламы и ее оптимизация.

– Профессиональная настройка и подключение сервисов аналитики Google Analytics и Яндекс Метрику, GTM

Calltracker, Owox, Bi и Roistat – для глубокого анализа данных

– Настраиваю метки и цели

– Анализ данных

– Составляем отчеты и рекомендации

– Медиапланирование

– Анализ рынка и конкурентов

– Написание продающих прототипов и авто воронок

Жду ваших предложений!

Имею сертификаты специалиста Яндекс Директ, Google Ads, Google Analytics и Яндекс Метрика