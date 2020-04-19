Беру проекты в качестве подработки. Прокачиваю бизнес за доступные деньги в поиске ПАРТНЕРОВ!
– Создание, оптимизация и ведение проектов и компаний Яндекс Директ и Google Ads
– Настройка таргетированной рекламы ВК, Facebook, Instagram, myTarget. Сопровождение таргетированной рекламы и ее оптимизация.
– Профессиональная настройка и подключение сервисов аналитики Google Analytics и Яндекс Метрику, GTM
Calltracker, Owox, Bi и Roistat – для глубокого анализа данных
– Настраиваю метки и цели
– Анализ данных
– Составляем отчеты и рекомендации
– Медиапланирование
– Анализ рынка и конкурентов
– Написание продающих прототипов и авто воронок
Жду ваших предложений!
Имею сертификаты специалиста Яндекс Директ, Google Ads, Google Analytics и Яндекс Метрика
Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
нет отзывов
$21/час
от 3 дней
нет рейтинга
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$15/час
от 2 дней
нет рейтинга