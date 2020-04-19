germanovitchdmit

Дмитрий germanovitchdmit

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Беру проекты в качестве подработки. Прокачиваю бизнес за доступные деньги в поиске ПАРТНЕРОВ!

– Создание, оптимизация и ведение проектов и компаний Яндекс Директ и Google Ads 

– Настройка таргетированной рекламы ВК, Facebook, Instagram, myTarget. Сопровождение таргетированной рекламы и ее оптимизация.

– Профессиональная настройка и подключение сервисов аналитики Google Analytics и Яндекс Метрику, GTM 

Calltracker, Owox, Bi и Roistat – для глубокого анализа данных 

– Настраиваю метки и цели 

– Анализ данных 

– Составляем отчеты и рекомендации 

– Медиапланирование 

– Анализ рынка и конкурентов 

– Написание продающих прототипов и авто воронок

Жду ваших предложений!

Имею сертификаты специалиста Яндекс Директ, Google Ads, Google Analytics и Яндекс Метрика

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