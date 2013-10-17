Веб-дизайнер, полный спектр дизайн услуг.
Здравствуйте, я - Павел Кулигин. Я предоставляю услуги по дизайну. В спектр моих услуг входят: создание и дизайн сайтов, разработка фирменного стиля, рисование иллюстраций для проектов.
Работаю удаленно. Если вы находитесь в СПб, то возможны личные встречи для решения вопросов и заключения договора о подряде.
Работаю через: QIWI, WebMoney, наличные. Возможны и другие варианты.
Контактные данные:
Скайп: kuliginpavel1993
Эл. почта: [email protected]
Всегда рад любым заданиям, обращайтесь!
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