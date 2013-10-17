Веб-дизайнер, полный спектр дизайн услуг.

Здравствуйте, я - Павел Кулигин. Я предоставляю услуги по дизайну. В спектр моих услуг входят: создание и дизайн сайтов, разработка фирменного стиля, рисование иллюстраций для проектов.

Работаю удаленно. Если вы находитесь в СПб, то возможны личные встречи для решения вопросов и заключения договора о подряде.

Работаю через: QIWI, WebMoney, наличные. Возможны и другие варианты.

Контактные данные:

Скайп: kuliginpavel1993

Эл. почта: [email protected]

Всегда рад любым заданиям, обращайтесь!