Хорошие тексты и наполнение сайтов — для серьезных людей. И не только.

Мои главные задачи - создание или поиск, а также публикация уникального контента, который добавит популярности Вашему ресурсу.

Выполняю: только качественные авторские статьи, в том числе глубокий рерайтинг и SEO-оптимизированные тексты для людей

НО ни при каких условиях не пишу на такие тематики:

@ специализированная техническая

@ юридическая

@ адалт

Наполняю сайты: графическим контентом, заполняю карточки товаров, публикую материалы заказчика через CMS

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В числе моих ПОСТОЯННЫХ клиентов:

Издательская группа "Восточно-Сибирская Правда" http://www.vsp.ru

Популярный портал для планирующих беременность http://www.babyplan.ru

Интернет-магазин http:/www.logo.ru

Портал для будущих молодоженов http://www.svadebniybanket.ru/

Блог об Испании http://www.blogaboutspain.ru/

Самый популярный туристический сайт в России http://www.tutu.ru/

... а также многие другие крупные (и не очень) компании и просто хорошие люди!

Хотите наполнить свой сайт интересной информацией? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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Уважаемые заказчики!

Для того, чтобы сделать НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО взаимовыгодным, предлагаю следовать определенным ПРАВИЛАМ РАБОТЫ:

1. Я не работаю с заказами со срочностью «вчера» или «надо через 15 минут»

Минимальный срок выполнения задания - 24 часа.

2. Обсуждение работы проводится в скайп-чате, ICQ или через приватные сообщения на ресурсе

Я в сети с 12 до 24 часов. Однако учитывайте, что мой часовой пояс +5 к московскому времени.

Я ГАРАНТИРУЮ Вам, что:

@ Я не пропаду внезапно

В случае, если потребуется продление сроков сдачи работы, я оповещу Вас о причинах и времени выполнения задания.

@ Вы получите только качественный контент

Я не люблю делать свою работу "тяп-ляп" и "абы как", поскольку уважаю себя и своих клиентов.

@ Я с радостью выслушаю Ваши замечания

При наличии конструктивных нарушений ТЗ с моей стороны я доработаю недочеты в выполненных заданиях совершенно бесплатно.

Я люблю и ценю своих клиентов и постараюсь СДЕЛАТЬ ВСЁ для того, чтобы посетители Вашего ресурса возвращались к Вам вновь и вновь за новой и интересной информацией ;)