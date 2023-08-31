Мои главные задачи - создание или поиск, а также публикация уникального контента, который добавит популярности Вашему ресурсу.
Выполняю: только качественные авторские статьи, в том числе глубокий рерайтинг и SEO-оптимизированные тексты для людей
НО ни при каких условиях не пишу на такие тематики:
@ специализированная техническая
@ юридическая
@ адалт
Наполняю сайты: графическим контентом, заполняю карточки товаров, публикую материалы заказчика через CMS
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В числе моих ПОСТОЯННЫХ клиентов:
Издательская группа "Восточно-Сибирская Правда" http://www.vsp.ru
Популярный портал для планирующих беременность http://www.babyplan.ru
Интернет-магазин http:/www.logo.ru
Портал для будущих молодоженов http://www.svadebniybanket.ru/
Блог об Испании http://www.blogaboutspain.ru/
Самый популярный туристический сайт в России http://www.tutu.ru/
... а также многие другие крупные (и не очень) компании и просто хорошие люди!
Хотите наполнить свой сайт интересной информацией? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Уважаемые заказчики!
Для того, чтобы сделать НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО взаимовыгодным, предлагаю следовать определенным ПРАВИЛАМ РАБОТЫ:
1. Я не работаю с заказами со срочностью «вчера» или «надо через 15 минут»
Минимальный срок выполнения задания - 24 часа.
2. Обсуждение работы проводится в скайп-чате, ICQ или через приватные сообщения на ресурсе
Я в сети с 12 до 24 часов. Однако учитывайте, что мой часовой пояс +5 к московскому времени.
Я ГАРАНТИРУЮ Вам, что:
@ Я не пропаду внезапно
В случае, если потребуется продление сроков сдачи работы, я оповещу Вас о причинах и времени выполнения задания.
@ Вы получите только качественный контент
Я не люблю делать свою работу "тяп-ляп" и "абы как", поскольку уважаю себя и своих клиентов.
@ Я с радостью выслушаю Ваши замечания
При наличии конструктивных нарушений ТЗ с моей стороны я доработаю недочеты в выполненных заданиях совершенно бесплатно.
Я люблю и ценю своих клиентов и постараюсь СДЕЛАТЬ ВСЁ для того, чтобы посетители Вашего ресурса возвращались к Вам вновь и вновь за новой и интересной информацией ;)
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