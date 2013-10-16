Дизайнер
КГИДПИД им.М.Бойчук
Закончееное высшее образование. Специалист.
Факультет Графического дизайна.
Знание программ:
-Corel Draw
-Adobe Photoshop
-Adobe Illustrator
-Adobe In Design
-Quark Express
-Компас
Навыки
-основы колористки и композиции
-принципов фотографии
-разработка дизайна упаковки/этикетки;
-подготовка материалов в печать.
-разработка фирменного стиля
-разработка рекламных макетов для размещения в СМИ.
-разработка дизайна книжного переплета
-отрисовка логотипов
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Портфолио
- Сборка каталога по гайду. Препрес103 просмотра
- Сборка каталога по гайду. Препрес102 просмотра
- Травянчики. Дизайн и верстка.118 просмотров
- Рекламная полоса в журнал125 просмотров
- Рекламная полоса в журнал104 просмотра
- Открытка102 просмотра
- Банер для "Дикая орхидея"106 просмотров
- Публикация рейтингов деловых изданий в Киеве122 просмотра
- Публикация рейтингов деловых изданий в Киеве101 просмотр
- Текила OLMECA151 просмотр
- Адаптации дизайна для российского рынка. Допечатна104 просмотра
- Адаптации дизайна для российского рынка117 просмотров