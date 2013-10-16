gertruda2006

Елена Бедная gertruda2006

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Дизайнер

КГИДПИД им.М.Бойчук

Закончееное высшее образование. Специалист.

Факультет Графического дизайна.

Знание программ:

-Corel Draw

-Adobe Photoshop

-Adobe Illustrator

-Adobe In Design

-Quark Express

-Компас

Навыки

-основы колористки и композиции

-принципов фотографии

-разработка дизайна упаковки/этикетки;

-подготовка материалов в печать.

-разработка фирменного стиля

-разработка рекламных макетов для размещения в СМИ.

-разработка дизайна книжного переплета

-отрисовка логотипов

IllustratorPhotoshopДизайн упаковки
Портфолио
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