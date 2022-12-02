Frontend-разработчик
Frontend-разработчик. В сфере разработки реализовываю проекты на основе макетов figma. Использовал в работе bootstrap, flexbox для адаптивной верстки. Подключал и настраивал библиотеки для кастомного скролла, слайдеров, карт, форм и их валидации. Все работы выполняю в pixel perfect. Продолжаю изучать новые технологии и инструменты для работы.
Последний проект - http://andrew-web.ru/blanchard/
Я против войны в Украине!
Портфолио
- CMSнет просмотров
- Курсы 3D дизайна1 просмотр
- Blanchard — художественная галереянет просмотров
- Евклид — проектные системы1 просмотр
- Lagoona — сеть отелейнет просмотров