Создам анимационный ролик, который будет продавать

﻿Анимированные рекламные ролики - это не просто реклама, которая уже раздражает людей. Это видео - рассказ в мультяшном стиле, со своими персонажами и собственным сюжетом. Поэтому зрители обычно досматривают их до конца, чтобы узнать, чем это закончится.

Помните, что все мы родом из детства.

Уникальность моей работы в том, что я стараюсь обходить уже приевшиеся стандартные маркетинговые схемы, к каждому проекту подхожу творчески. Мои видео сами по себе являются вирусной рекламой).

Примеры моих работ: https://yadi.sk/d/o090DC5c3SpZTr

В любом видео есть две очень важные составляющие - сценарий и озвучка. Могу работать как с вашими материалами, так и предлагать свои (см. Дополнительные варианты).

Нужно для заказа:

Берусь за ролики любой сложности.

От Вас мне нужно описание результата, то есть что вы хотите видеть в ролике.

Количество бесплатных правок - 3!

Уникальность: На шаблоне