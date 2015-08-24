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Я, готов предложить даже очень бюджетному заказчику эксклюзив уйти от шаблоности и приложить все усилия, чтобы заказчик стал немного счастливее!
Уверен, что реализую любую растровую задачу.
Рисунок от руки, свободно рисую на планшете. (собственного пока нет)
Веб дизайн с нуля. Пиксель арт.
Создание макетов без использования клипартов, шаблонов
Профессиональное владение Photoshop. Corel, illustrator использую посредственно.
Дизайн рекламно-полиграфической продукции
Разработка фирменного стиля
Цветокоррекция, допечатная подготовка
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Портфолио
- Примеры страниц каталога мебели367 просмотров
- Стилизованные буквы557 просмотров
Дизайн сайтов
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