Я, готов предложить даже очень бюджетному заказчику эксклюзив уйти от шаблоности и приложить все усилия, чтобы заказчик стал немного счастливее!

Уверен, что реализую любую растровую задачу.

Рисунок от руки, свободно рисую на планшете. (собственного пока нет)

Веб дизайн с нуля. Пиксель арт.

Создание макетов без использования клипартов, шаблонов

Профессиональное владение Photoshop. Corel, illustrator использую посредственно.

Дизайн рекламно-полиграфической продукции

Разработка фирменного стиля

Цветокоррекция, допечатная подготовка