Front-end разработчик

Профессиональные навыки:

Занимаюсь Frontend, Backend разработкой.

Как Frontend разработчик:

-знание основ программы любого редактора: Sketch / Adobe Photoshop / Illustrator;

-опыт в верстке и веб-дизайне (UI/UX);

-отличное знание HTML/HTML5, CSS/CSS3, Boostrap (4 and Twitter),

- JavaScript, VueJS, NodeJS. PUG, Webpack, Gulp -опыт работы с SVG; Canvas

-Хорошие знание клиентской части (и верстать, и не верстать с нуля, а прикручивать сверстанные макеты, исправлять ошибки и решать проблемы); -умение верстать страницы любой сложности. Опыт работы с CSS препроцессоров;

-умение анализировать поставленные задачи, оценивать сроки, быстро и качественно выполнять поставленные задачи, умение находить и предлагать альтернативное решение, и доводить задачу до конца