iOS Разработчик
- Уверенное знание Objective-C, понимание SWIFT
- Знание iOS SDK, XCode, Cocoa, iOS Guidelines
- Опыт проектирования и разработки клиент-серверных приложений, в том числе на основе JSON / XML, WebSocket
- Внимание к деталям и умение реализовывать не стандартный UI
- Умение работать с iTunes Connect, iOS Provisioning Portal, Parse.com Core + API.
- Хорошее знание Objective-C, SWIFT, понимание принципов ООП, знание среды Xcode.
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Портфолио
- Приложение "Link-Me"153 просмотра
- Приложение "Posporim"136 просмотров
- Приложение "Partner"190 просмотров
- Приложение "Punter"161 просмотр