iOS Разработчик

- Уверенное знание Objective-C, понимание SWIFT

- Знание iOS SDK, XCode, Cocoa, iOS Guidelines

- Опыт проектирования и разработки клиент-серверных приложений, в том числе на основе JSON / XML, WebSocket

- Внимание к деталям и умение реализовывать не стандартный UI

- Умение работать с iTunes Connect, iOS Provisioning Portal, Parse.com Core + API.

- Хорошее знание Objective-C, SWIFT, понимание принципов ООП, знание среды Xcode.