За время учебы в университете я собрал достойную теоретическую и практическую базу знаний, чтобы претендовать на звание молодого специалиста в своей области. Но при этом,
меня не покидает стойкое желание (само)образования, что я считаю своим преимуществом. Моя цель – работать и стараться для этого мира с такими же амбициозными и идейными
людьми. И я не упускаю ни одной возможности, потому что каждый проект помогает мне
продвинуться на шаг ближе к этой цели.
Опыт работы:
Помощник инженера Проектное бюро "Вектор"
Июня 2019 — Сентября 2019 (4 месяца)
Работал над проектами сетевых магазинов "Магнит", "Дикси" и "Верный" – выполнял чертежи архитектурных планов, составлял спецификации. Так же, разрабатывал ПОС и ПОД для электростанции, занимался расчетом инсоляции для террасы. Выезжал на обмеры.
Помощник конструктора Проектное бюро "Вектор"
Июня 2020 — Сентября 2020 (4 месяца)
Принимал участие в проекте складского помещения:
- Занимался расчетом конструкций стальных ферм
- Выполнял чертежи ферм, спецификации, расчерчивал узлы
- Вычерчивал железобетонные сборные лестницы, выполнял армирование, составлял и просчитывал спецификации металлоконструкций и бетона
- Помимо конструктивных чертежей так же делал и сопутствующие чертежи АР
- Выезжал на осмотр места строительства объекта
Стажер Строительная компания "Bonava"
Января 2021 — Июня 2021 (6 месяцев)
В качестве темы дипломной работы я выбрал комплексное сравнение технологий строительства монолитного и
сборного железобетона на примере не типового проекта
жилого здания. Кейс был предоставлен девелопером
"Bonava".
Инженер-конструктор "ЛенЭкспертПроект"
Августа 2021 — По настоящее время
Занимаюсь разработкой чертежей:
- армирования плит перекрытия
- рампы паркинга
- подпорных стен
- КМ по объекту (крышки, ограждения, лестниц, балконы)
- входная группа
Стараюсь, по возможности, выезжать на объект, если есть такие предложения.
Образование:
Санкт-Петербургский Политехнический
Университет имени
Петра Великого
Бакалавриат, Магистратура 2017 — 2022
Я – выпускник ИСИ Политеха. В качестве специализации на втором курсе я выбрал самое престижное направление в
ВУЗе – "Строительство уникальных зданий и сооружений".
Свою дипломную работу я писал на основе кейса от
строительной компании "Bonava". Такой выбор был
обусловлен желанием грамотно использовать своё время и
получить новые навыки, в том числе по работе в
дополнительных профессиональных программах. Сейчас я
прохожу обучение в магистратуре по направлению
"Строительная механика, расчет конструкций и оснований".
Курсы и сертификаты:
- "Расчет панельных зданий с использованием ПК ЛИРА-САПР"
- "Расчет зданий и сооружений с использованием ПК ЛИРА-САПР для опытных
пользователей".
- Базовый курс 10.12
Программные комплексы:
AutoCAD, Revit, Civil 3D, SCAD, ПК Лира-САПР, ПК Лира-Софт, Lumion, Sketch Up, Pathfinder, Pirosim, Ms Project, SmetaWizard