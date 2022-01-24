Я не упускаю ни одной возможности, потому что каждый проект помогает мне продвинуться на шаг ближе к этой цели.

За время учебы в университете я собрал достойную теоретическую и практическую базу знаний, чтобы претендовать на звание молодого специалиста в своей области. Но при этом,

меня не покидает стойкое желание (само)образования, что я считаю своим преимуществом. Моя цель – работать и стараться для этого мира с такими же амбициозными и идейными

людьми. И я не упускаю ни одной возможности, потому что каждый проект помогает мне

продвинуться на шаг ближе к этой цели.

Опыт работы:

Помощник инженера Проектное бюро "Вектор"

Июня 2019 — Сентября 2019 (4 месяца)

Работал над проектами сетевых магазинов "Магнит", "Дикси" и "Верный" – выполнял чертежи архитектурных планов, составлял спецификации. Так же, разрабатывал ПОС и ПОД для электростанции, занимался расчетом инсоляции для террасы. Выезжал на обмеры.

Помощник конструктора Проектное бюро "Вектор"

Июня 2020 — Сентября 2020 (4 месяца)

Принимал участие в проекте складского помещения:

- Занимался расчетом конструкций стальных ферм

- Выполнял чертежи ферм, спецификации, расчерчивал узлы

- Вычерчивал железобетонные сборные лестницы, выполнял армирование, составлял и просчитывал спецификации металлоконструкций и бетона

- Помимо конструктивных чертежей так же делал и сопутствующие чертежи АР

- Выезжал на осмотр места строительства объекта

Стажер Строительная компания "Bonava"

Января 2021 — Июня 2021 (6 месяцев)

В качестве темы дипломной работы я выбрал комплексное сравнение технологий строительства монолитного и

сборного железобетона на примере не типового проекта

жилого здания. Кейс был предоставлен девелопером

"Bonava".

Инженер-конструктор "ЛенЭкспертПроект"

Августа 2021 — По настоящее время

Занимаюсь разработкой чертежей:

- армирования плит перекрытия

- рампы паркинга

- подпорных стен

- КМ по объекту (крышки, ограждения, лестниц, балконы)

- входная группа

Стараюсь, по возможности, выезжать на объект, если есть такие предложения.

Образование:

Санкт-Петербургский Политехнический

Университет имени

Петра Великого

Бакалавриат, Магистратура 2017 — 2022

Я – выпускник ИСИ Политеха. В качестве специализации на втором курсе я выбрал самое престижное направление в

ВУЗе – "Строительство уникальных зданий и сооружений".

Свою дипломную работу я писал на основе кейса от

строительной компании "Bonava". Такой выбор был

обусловлен желанием грамотно использовать своё время и

получить новые навыки, в том числе по работе в

дополнительных профессиональных программах. Сейчас я

прохожу обучение в магистратуре по направлению

"Строительная механика, расчет конструкций и оснований".

Курсы и сертификаты:

- "Расчет панельных зданий с использованием ПК ЛИРА-САПР"

- "Расчет зданий и сооружений с использованием ПК ЛИРА-САПР для опытных

пользователей".

- Базовый курс 10.12

Программные комплексы:

AutoCAD, Revit, Civil 3D, SCAD, ПК Лира-САПР, ПК Лира-Софт, Lumion, Sketch Up, Pathfinder, Pirosim, Ms Project, SmetaWizard