услуги по ресторанному консалтингу, профессиональному консультированию и созданию предприятий в сфере ресторанного бизнеса:

RESTORATOR.ORG — специализируется на оказании широкого спектра услуг для предприятий ресторанной сферы, клубной индустрии и индустрии гостеприимства. Предлагает услуги по ресторанному консалтингу, профессиональному консультированию и созданию предприятий в сфере ресторанного бизнеса:кафе под ключ, антикризисное управление рестораном, ресторанный консалтинг, аудит ресторана, открытие ресторана, ресторан, бар под ключ.