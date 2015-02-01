ghazawi

Сэмуэль ghazawi

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
услуги по ресторанному консалтингу, профессиональному консультированию и созданию предприятий в сфере ресторанного бизнеса:

RESTORATOR.ORG —  специализируется на оказании широкого спектра услуг для предприятий ресторанной сферы, клубной индустрии и индустрии гостеприимства. Предлагает услуги по ресторанному консалтингу, профессиональному консультированию и созданию предприятий в сфере ресторанного бизнеса:кафе под ключ, антикризисное управление рестораном,  ресторанный консалтинг, аудит ресторана, открытие ресторана,  ресторан, бар под ключ.