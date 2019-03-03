ghkrystall

Артем Аношкин ghkrystall

 
23 годаРоссия/Саранск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Обработаю ваши фотографии

Обработаю фотографии под ваши нужды. Уверенное знание: Photoshop (фотошоп), LightRoom CC.

  • - ретушь;
  • - цветокоррекция, фотомонтаж
  • - обработка фотографий для интернет магазинов;
  • - Коррекция экспозиции
  • - Правка баланса белого
  • - Коррекция фигуры
  • - Устранение дефектов одежды
  • - Устранение недостатков на фоне
  • - Прорисовка бликов и теней           
Photoshop