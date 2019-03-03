Обработаю ваши фотографии
Обработаю фотографии под ваши нужды. Уверенное знание: Photoshop (фотошоп), LightRoom CC.
- - ретушь;
- - цветокоррекция, фотомонтаж
- - обработка фотографий для интернет магазинов;
- - Коррекция экспозиции
- - Правка баланса белого
- - Коррекция фигуры
- - Устранение дефектов одежды
- - Устранение недостатков на фоне
- - Прорисовка бликов и теней
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Портфолио
- Настройка цвета103 просмотра
- Обработка "стрит" фотографий.109 просмотров
- Настройка цвета88 просмотров
- Обработка студийных фотографий102 просмотра
- Ретушь и настройка цвета122 просмотра
- Обработка фотографий под собственный стиль Inst103 просмотра
- Обработка "стрит" фотографий.90 просмотров