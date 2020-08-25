ghola

Игорь ghola

 
51 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
skazkiful
Игорь 
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$900
2 балла
3 года назад
MVP знакомств Android и/или iOS
Мошенник, который не оплачивает работу, хотя я на 100% выполнил заказ заказчика