Для приложения iOS на Swift. Опытный индивидуальный разработчик. Оплата позадачная без авансов.
- $1000Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добавить функционал в действующее приложение. Оплата позадачная по факту тестирования. Для индивидуальных разработчиков.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Клиентская часть на Swift. API и дизайн предоставляются. Оплата поэтапно по факту.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Срочно небольшие правки по отображению фото и текста. Исходников нет.Закрыт3 года назад
- $200
Клиентская часть на Flutter. Индивидуальный разработчик с опытом. Оплата поэтапная по факту.Закрыт3 года назад
- $900
Бэк + фронт. Нативно или кросс. Есть прототип и сборки apk. Оплата по факту тестирования платформы! Бюджет 35к руб. за платформу.Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт3 года назад
Сервер + клиент. Дизайн есть. Натив или кросс по прототипу. Оплата по факту тестирования.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Клиентская часть нативно или React. Для индивидуальных разработчиков. Оплата поэтапная по факту.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
Подключить платежный модуль Сбербанка в готовое приложение Android + iOS. Для индивидуальных разработчиков с опытом подобной разработки. Оплата в 2 этапа по факту тестирования на каждой платформе.Закрыт3 года назад
Доработать кроссплатформенное приложение до MVP. Задача для индивидуальных разработчиков. Оплата по факту тестирования.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Настроить поисковый модуль в действующем приложении. Задача для индивидуальных разработчиков. Оплата по факту тестирования.Закрыт3 года назад