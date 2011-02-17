Призрачные авторы

Гострайтер – это автор, берущий на себя работу по созданию текстового наполнения любых произведений. Гострайтинг позволяет исполнителям сконцентрироваться на своей основной работе, доверив создание текстов для своих песен(треков) профессионалам.

Творческий симбиоз от группы «ThatsWrite»

Быть автором и исполнителем не только очень приятно, но и чрезвычайно сложно. Совмещать в себе эти разноплановые таланты позволит группа «ThatsWrite», профессионально занимающаяся созданием тестов для hip-hop исполнителей.

Мы предлагаем вам создать анонимный творческий дуэт, результатом работы которого будут первоклассные треки, написанные специально для вас.

Как это работает

Схема работы предельно проста: вы связываетесь с нами и рассказываете о своих пожеланиях, мы обязательно задаем вам ряд вопросов, чтобы убедиться в точном понимании ваших желаний. После процесса согласования авторы нашей группы приступают к работе, результатом которой будет текст трека, который вы получите по электронной почте.

Мы никогда не бросаем исполнителей наедине с новыми текстами. Вы можете рассчитывать на коррекцию и доработку текста, если это понадобится.

Правильные тексты

; Точное попадание в тему

; Авторские правки и корректура

; Полная анонимность

; Неукоснительное соблюдение сроков и условий договоренности

; Тексты на уровне лучших исполнителей

; Уникальные условия для постоянных клиентов

Все это – работа авторов группы «ThatsWrite».

Заказать свой новый трек

У вас остались какие-то вопросы? Есть желание заказать текст для своего нового трека или же целый альбом?

Будем рады слышать и видеть вас любым удобным способом:

E-mail: [email protected]

icq: 560-118-083

http://vkontakte.ru/marat_tenevoy