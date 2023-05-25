Качественные переводы с/на греческий/русский/английский языки

Здравствуйте. Предлагаю вам мои услуги по переводу с и на греческий, русский и английский языки. Я получила диплом бакалавра отделения “Русского языка и литературы и славистики” “Афинского национального университета им. Каподистрии” в 2017 году и окончила магистратуру “Международное и Европейское Управление и Политика” “Афинского

национального университета им. Каподистрии” в 2021 году. Я в совершенстве вледею русским и греческим языками, а также свободно использую английский язык на уровне С2.

Ваши тексты для перевода могут быть на любую тематику. Кроме перевода, я могу предложить услуги копирайтинга и проверки текста, а также помочь вам в любом проекте, в котором требуются знания данных языков.