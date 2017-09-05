Привет! Меня зовут Илья Голубев
Буду рад знакомству! И в этой записи я решил написать о всем, чем я могу быть Вам полезен.
В настоящее время я занимаюсь интернет-маркетингом, а именно контекстной рекламой в Яндекс.Директ. Мой основной профиль - это реклама в РСЯ.
И прямо сейчас я повышаю свою квалификацию и прохожу обучение в АКАДЕМИИ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ у Дмитрия Михеева.
В процессе обучения мне нужно настроить несколько новых проектов для портфолио.
Я буду тестировать новый подход к настройке рекламы в РСЯ и внедрять новые инструменты, поэтому готов настроить Вам проект на очень привлекательных условиях:
Первые 3 проекта я возьму на настройку совершенно БЕСПЛАТНО.
Последующие 3 проекта - со скидкой 50%.
Еще 3 проекта - со скидкой 30%.
Ну а дальше буду брать проекты уже по полной стоимости - от 10 000 рублей за базовую настройку.
Качество настройки будет на высоте! Настраивать проект буду строго по инструкции опытного наставника.
Если у Вас есть бизнес или планируете протестировать какой-то новый проект, скорее пишите мне в личных сообщениях и сэкономьте на запуске рекламы.
По всем вопросам Вы можете написать мне в личных сообщениях или связаться любым удобным способом:
Телефон: +7(905)226-53-00
Скайп: gid_45
Почта: [email protected]
Прочие контакты:WhatsApp, Viber
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