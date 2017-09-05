gid45

Илья Голубев gid45

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Контекстная реклама Яндекс.Директ

Привет! Меня зовут Илья Голубев 

Буду рад знакомству! И в этой записи я решил написать о всем, чем я могу быть Вам полезен. 

В настоящее время я занимаюсь интернет-маркетингом, а именно контекстной рекламой в Яндекс.Директ. Мой основной профиль - это реклама в РСЯ. 

И прямо сейчас я повышаю свою квалификацию и прохожу обучение в АКАДЕМИИ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ у Дмитрия Михеева

В процессе обучения мне нужно настроить несколько новых проектов для портфолио. 

Я буду тестировать новый подход к настройке рекламы в РСЯ и внедрять новые инструменты, поэтому готов настроить Вам проект на очень привлекательных условиях: 

Первые 3 проекта я возьму на настройку совершенно БЕСПЛАТНО. 

Последующие 3 проекта - со скидкой 50%. 

Еще 3 проекта - со скидкой 30%. 

Ну а дальше буду брать проекты уже по полной стоимости - от 10 000 рублей за базовую настройку. 

Качество настройки будет на высоте! Настраивать проект буду строго по инструкции опытного наставника. 

Если у Вас есть бизнес или планируете протестировать какой-то новый проект, скорее пишите мне в личных сообщениях и сэкономьте на запуске рекламы. 

По всем вопросам Вы можете написать мне в личных сообщениях или связаться любым удобным способом: 

Телефон: +7(905)226-53-00

Скайп: gid_45

Почта: [email protected]

Прочие контакты:WhatsApp, Viber

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