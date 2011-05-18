ПЕРЕВОДЫ (анг. итал.) Написание КУРСОВЫХ, РЕФЕРАТОВ

НАВЫКИ И ОПЫТ РАБОТЫ

Военное училище- преподаватель английского языка.

Бюро переводов - корректор, переводчик.

Приборостроительная компания - разработка технической документации, создание схем и чертежей.

ПЕРЕВОДЫ (любой тематики в том числе и техническая и юридическая документация. Опыт работы 5 лет)

– с английского на русский и с русского на английский

– с итальянского на русский

НАПИСАНИЕ КУРСОВЫХ, РЕФЕРАТОВ

– культурология, философия, информационные технологии и др. предметы

РЕРАЙТ И КОПИРАЙТИНГ

– статьи, тексты самых разных тем и направленностей

– контент для сайтов

– рерайт любой сложности на основе своего материала, на основе материала заказчика

e-mail: [email protected]