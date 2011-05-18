ПЕРЕВОДЫ (анг. итал.) Написание КУРСОВЫХ, РЕФЕРАТОВ
НАВЫКИ И ОПЫТ РАБОТЫ
Военное училище- преподаватель английского языка.
Бюро переводов - корректор, переводчик.
Приборостроительная компания - разработка технической документации, создание схем и чертежей.
ПЕРЕВОДЫ (любой тематики в том числе и техническая и юридическая документация. Опыт работы 5 лет)
– с английского на русский и с русского на английский
– с итальянского на русский
НАПИСАНИЕ КУРСОВЫХ, РЕФЕРАТОВ
– культурология, философия, информационные технологии и др. предметы
РЕРАЙТ И КОПИРАЙТИНГ
– статьи, тексты самых разных тем и направленностей
– контент для сайтов
– рерайт любой сложности на основе своего материала, на основе материала заказчика
e-mail: [email protected]
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