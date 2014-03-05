Приветствую на своей страничке!
Работаю фрилансером около 2-х лет. За плечами участие в крупном проекте от компании Maxystems (см. в портфолио).
Люблю заниматься модерацией сайтов, сообществ, наполнением сайтов, интернет-магазинов.
Админки - MODx, WebAsyst.
Не боюсь однообразной работы, требующей внимания и скрупулезности.
Работу выполняю качественно и в срок (предыдущие и настоящие проекты научили дисциплине)).
В случае надобности быстро обучаюсь специальным программам, необходимым для работы.
От работодателя приветствую точное описание алгоритма работы.
Работаю 5-6 дней в неделю, 5+ часов.
Оплата договорная.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Наполнение сайта149 просмотров
- Наполнение сайта130 просмотров
- Наполнение сайта140 просмотров
- Мастер скидок151 просмотр
- Сайт сравнения цен и товаров Qippo.com161 просмотр