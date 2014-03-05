Приветствую на своей страничке!

Работаю фрилансером около 2-х лет. За плечами участие в крупном проекте от компании Maxystems (см. в портфолио).

Люблю заниматься модерацией сайтов, сообществ, наполнением сайтов, интернет-магазинов.

Админки - MODx, WebAsyst.

Не боюсь однообразной работы, требующей внимания и скрупулезности.

Работу выполняю качественно и в срок (предыдущие и настоящие проекты научили дисциплине)).

В случае надобности быстро обучаюсь специальным программам, необходимым для работы.

От работодателя приветствую точное описание алгоритма работы.

Работаю 5-6 дней в неделю, 5+ часов.

Оплата договорная.