Общий стаж работы 28 лет. Преподавание английского языка в школе - 4 года. Как переводчик работала: в НИИ (перевод технических текстов и статей наших ученых с английского языка на русский и с русского на английский), в частных коммерческих фирмах - устный перевод переговоров, письменный - договоров и всей необходимой документации фирмы. Последние 10 лет - работа в центре "Окно в Америку" (написание проектов с целью получения международных грантов, перевод всех материалов с английского на русский и с русского на английский, перевод статей по разным тематикам - технический, гуманитарный, художественный).

Стажировки в США по программам профессионального обмена "Community Connections", "Contemporary Issues", Pressley Ridge Institute, Pittsburgh, Pennsylvania

E-mail: [email protected]