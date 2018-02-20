Окончила обучение в академии Лилии Плешаковой "Бизнес Ассистент” по специализации «Личный помощник инфобизнесмена» .

Я уверенна, что вам будет спокойно и приятно работать с таким сотрудником, который имеет такие навыки как:

- поиск информации

- транскрибация аудио/видео

- работа с облачными сервисами

(Яндекс диск, Google-Диск Dropbox)

- работа Google документами, Google презентации

- оформление баннеров, 3D- коробок, PDF книг в Canva

- монтаж видео в Camtasia Studio

- базовая настройка канала на Youtube

- работа с фото и видео-материалами

- ведение социальных сетей

- создание и оформление лендингов на платформе LP

- организация тренингов и вебинаров

- создание страниц, вебинарной комнаты в GetCourse

- использую в работе Express Scribe Transcription, Evernote, FastStone Capture.

Готова сразу приступить к работе. Во всем новом разбираюсь самостоятельно.

Если я Вас заинтересовала или у Вас возникли вопросы, с удовольствием на них отвечу.