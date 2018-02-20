gilmanova

Зухра gilmanova

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Окончила обучение в академии Лилии Плешаковой "Бизнес Ассистент” по специализации «Личный помощник инфобизнесмена» . 

Я уверенна, что вам будет спокойно и приятно работать с таким сотрудником, который имеет такие навыки как: 

- поиск информации 

- транскрибация аудио/видео 

- работа с облачными сервисами 

(Яндекс диск, Google-Диск Dropbox) 

- работа Google документами, Google презентации 

- оформление баннеров, 3D- коробок, PDF книг в Canva 

- монтаж видео в Camtasia Studio 

- базовая настройка канала на Youtube 

- работа с фото и видео-материалами 

- ведение социальных сетей 

- создание и оформление лендингов на платформе LP 

- организация тренингов и вебинаров 

- создание страниц, вебинарной комнаты в GetCourse 

- использую в работе Express Scribe Transcription, Evernote, FastStone Capture. 

Готова сразу приступить к работе. Во всем новом разбираюсь самостоятельно. 

Если я Вас заинтересовала или у Вас возникли вопросы, с удовольствием на них отвечу. 