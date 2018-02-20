Окончила обучение в академии Лилии Плешаковой "Бизнес Ассистент” по специализации «Личный помощник инфобизнесмена» .
Я уверенна, что вам будет спокойно и приятно работать с таким сотрудником, который имеет такие навыки как:
- поиск информации
- транскрибация аудио/видео
- работа с облачными сервисами
(Яндекс диск, Google-Диск Dropbox)
- работа Google документами, Google презентации
- оформление баннеров, 3D- коробок, PDF книг в Canva
- монтаж видео в Camtasia Studio
- базовая настройка канала на Youtube
- работа с фото и видео-материалами
- ведение социальных сетей
- создание и оформление лендингов на платформе LP
- организация тренингов и вебинаров
- создание страниц, вебинарной комнаты в GetCourse
- использую в работе Express Scribe Transcription, Evernote, FastStone Capture.
Готова сразу приступить к работе. Во всем новом разбираюсь самостоятельно.
Если я Вас заинтересовала или у Вас возникли вопросы, с удовольствием на них отвечу.