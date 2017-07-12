gimarketing

Артур gimarketing

 
35 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Комплексный интернет-маркетинг

Профессионально и оперативно выполню такие работы:

- Настройка контекстной рекламы

- Ведение групп и аккаунтах в социальных сетях

- Услуги для отдела продаж

- Отслеживание и контроль репутации в сети

- Размещение на рекламных площадках

4 года на рынке интернет-маркетинга

Окончил курсы Бизнес Молодость:

- Цех

- Реальный маркетинг

- Реальный Директ

- Реальный Instagram

- Реальный Google Adwords

- Реальный Вконтакте

- Продавец

Надеюсь на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Google Ads