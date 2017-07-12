gimarketing

Комплексный интернет-маркетинг
Профессионально и оперативно выполню такие работы:
- Настройка контекстной рекламы
- Ведение групп и аккаунтах в социальных сетях
- Услуги для отдела продаж
- Отслеживание и контроль репутации в сети
- Размещение на рекламных площадках
4 года на рынке интернет-маркетинга
Окончил курсы Бизнес Молодость:
- Цех
- Реальный маркетинг
- Реальный Директ
- Реальный Instagram
- Реальный Google Adwords
- Реальный Вконтакте
- Продавец
Надеюсь на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.