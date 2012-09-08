Необходимо разовая работа с коммерческим профилем в Инстаграме. Надо собрать и отфильтровать целевую аудиторию по критериям и набрать по возможности "качественных" подписчиков с помощью массфоловинга и масслайкинга. Просьба ориентировать по стоимости услуги.