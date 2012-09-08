gimba

Русланов gimba

 
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Раскрутка профиля в инстаграм с помощью массфоловинга

    Необходимо разовая работа с коммерческим профилем в Инстаграме. Надо собрать и отфильтровать целевую аудиторию по критериям и набрать по возможности "качественных" подписчиков с помощью массфоловинга и масслайкинга. Просьба ориентировать по стоимости услуги.

    Социальные сети (SMM и SMO)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Специалист по OJS 3 (Open journal system)

    Нужен специалист по системе управления сайтами научных журналов Open journal system ([url=https://pkp.sfu.ca/ojs/)]pkp.sfu.ca/ojs/)[/url].   На данный момент проблема в отправке сообщений непосредственно из системы на почту редакторов журнала. Необходимо также периодически обновлять систему, дорабатывать дизайн и другой настройки.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Анализ законодательства

    Необходимо провести сравнительную характеристику законодательных актов одного из федеральных округов России в разрезе субъектов, входящих в его состав по различным направлениям социально-экономической и демографической политики. 1. Характеристики некоторых законов (цели, основные положение и тп) ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Кроссбраузерно подкорректировать шаблон сайта

    $15

    Надо кроссбраузерно настроить некоторые элементы сайта (горизонтальное меню отображается лесенкой в IE; новую форму подписки smartresponder; в целом проанализировать сайт на кроссбраузерность).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад