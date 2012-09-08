Необходимо разовая работа с коммерческим профилем в Инстаграме. Надо собрать и отфильтровать целевую аудиторию по критериям и набрать по возможности "качественных" подписчиков с помощью массфоловинга и масслайкинга. Просьба ориентировать по стоимости услуги.
- Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен специалист по системе управления сайтами научных журналов Open journal system ([url=https://pkp.sfu.ca/ojs/)]pkp.sfu.ca/ojs/)[/url]. На данный момент проблема в отправке сообщений непосредственно из системы на почту редакторов журнала. Необходимо также периодически обновлять систему, дорабатывать дизайн и другой настройки.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо провести сравнительную характеристику законодательных актов одного из федеральных округов России в разрезе субъектов, входящих в его состав по различным направлениям социально-экономической и демографической политики. 1. Характеристики некоторых законов (цели, основные положение и тп) ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
Надо кроссбраузерно настроить некоторые элементы сайта (горизонтальное меню отображается лесенкой в IE; новую форму подписки smartresponder; в целом проанализировать сайт на кроссбраузерность).HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад