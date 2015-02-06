Опыт работы: 3 года
Принципы работы: Каждый текст несет функцию, определяемую техническим заданием.
Этапы создания текстов
· Изучение представленного технического задания.
· Тщательное изучение информации вплоть домелких нюансов.
· Проектирование макета будущегопродающего текста или обзора.
· Написание текста с учетом требованийзаказчика.
· Вычитка полученного материала на предметсоответствия техническому заданию и нормам языка.
· Отправка заказчику.
Гарантии:текстысоответствуют всем параметрам ТЗ (уникальность, кол-во символов, наличие
указанных ключевых запросов, сроки сдачи проекта) и вверенным ему функциям.
Осебе
Люблю изучать что-тоновое и интересное. Ни дня не провожу без чтения книги как художественной, так
и профессиональной тематики в области копирайтинга и маркетинга. Приветствую
комплексный подход к решению определенных задач и достижению положительного
результата.