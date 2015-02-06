Моя работа - ваш успех

Опыт работы: 3 года

Принципы работы: Каждый текст несет функцию, определяемую техническим заданием.

Этапы создания текстов

· Изучение представленного технического задания.

· Тщательное изучение информации вплоть домелких нюансов.

· Проектирование макета будущегопродающего текста или обзора.

· Написание текста с учетом требованийзаказчика.

· Вычитка полученного материала на предметсоответствия техническому заданию и нормам языка.

· Отправка заказчику.

Гарантии:текстысоответствуют всем параметрам ТЗ (уникальность, кол-во символов, наличие

указанных ключевых запросов, сроки сдачи проекта) и вверенным ему функциям.

Осебе

Люблю изучать что-тоновое и интересное. Ни дня не провожу без чтения книги как художественной, так

и профессиональной тематики в области копирайтинга и маркетинга. Приветствую

комплексный подход к решению определенных задач и достижению положительного

результата.