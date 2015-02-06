ginovskiy

Константин Гиновский ginovskiy

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Моя работа - ваш успех

Опыт работы: 3 года

Принципы работы: Каждый текст несет функцию, определяемую техническим заданием.

Этапы создания текстов

·        Изучение представленного технического задания.

·        Тщательное изучение информации вплоть домелких нюансов.

·        Проектирование макета будущегопродающего текста или обзора.

·        Написание текста с учетом требованийзаказчика.

·        Вычитка полученного материала на предметсоответствия техническому заданию и нормам языка.

·        Отправка заказчику.

Гарантии:текстысоответствуют всем параметрам ТЗ (уникальность, кол-во символов, наличие

указанных ключевых запросов, сроки сдачи проекта) и вверенным ему функциям.

Осебе

Люблю изучать что-тоновое и интересное. Ни дня не провожу без чтения книги как художественной, так

и профессиональной тематики в области копирайтинга и маркетинга. Приветствую 

комплексный подход к решению определенных задач и достижению положительного

результата.

Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $3от 1 дня
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