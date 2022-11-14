Делаю сайты, которые не надо переделывать

Привет! Меня зовут Настя, я веб- и UI/UX-дизайнер. Больше года занимаюсь разработкой лендингов и многостраничных сайтов для бизнеса, иногда делаю айдентику и логотипы. В дизайне люблю минимализм, брутализм и швейцарский стиль, но работаю и с другими направлениями. Глубоко погружаюсь в проекты и проблемы бизнеса, предлагаю решения, а не просто делаю красивую картинку. Несколько лет работала редактором и контент-менеджером, разбираюсь в текстах и подаче информации.

Постоянно учусь новому и улучшаю свои навыки — курсы, книги, интенсивы и много-много практики. В свободное время люблю рисовать плакаты, читать фантастику и путешествовать.

Давайте сделаем классный проект вместе :)