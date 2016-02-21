Я - копирайтер начального уровня, но в прошлом писала тексты большого обьема - сочинение книг.

Также люблю писать статьи обширной тематики, хорошо владею компьютерными навыками.

Статьи писала вымышленные - большого обьема, руководствуясь дополнительной литературой. Пишу статьи, в которых присутствует конкретный смысл и довольно интересная манера письма, также - сюжет). Руководствуюсь самой различной литературой, начиная от книг и интернета и, заканчивая собственными знаниями. Зарегистрирована на сайте "Самиздат".

Могу оформить текст на дизайнерском уровне.