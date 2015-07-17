Верстальщик/ Веб-Дизайн

Современный, постоянно развивающийся и бурно меняющийся мир, предлагает для любого человека огромный выбор пространства для решений. Умение общаться с работодателем.

Сроки не затягиваю, если не смогу сделать - не берусь.Грамотный, аккуратный, ответственный.

Верстка / Веб-Дизайн / CSS3 / HTML5