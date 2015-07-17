Нужно сверстать сайт из готового макета под DLE В комментариях опишите стоимость ваших услуг и сроки
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
10 лет назад
Современный, постоянно развивающийся и бурно меняющийся мир, предлагает для любого человека огромный выбор пространства для решений. Умение общаться с работодателем.
Сроки не затягиваю, если не смогу сделать - не берусь.Грамотный, аккуратный, ответственный.
Верстка / Веб-Дизайн / CSS3 / HTML5
Skype: giranski
Нужно сверстать сайт из готового макета под DLE В комментариях опишите стоимость ваших услуг и сроки