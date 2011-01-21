Тел.: 8 916 296 52 60 (моб.)
E-mail: [email protected]
Гражданство: РФ
Место жительства: Москва, СВАО
Опыт работы:
09.2007 – 03.2010 Переводчик технической литературы (немецкий, английский)
Представительство британской фирмы в Москве
11.2006 – 04.2007 Переводчик технической литературы (немецкий, английский)
Представительство австрийской фирмы в Москве
10.2004 – 02.2006 Офис-менеджер в представительстве немецкой компании в Москве
02.2004 – 09.2004 Ответственная за международное сотрудничество в российской
компании
06.1980 – 12.1992 Референт-переводчик ЦНИИ рефлексотерапии Минздрава СССР
Образование: Московский государственный педагогический институт
иностранных языков им. М.Тореза, 1977 год
Специальность: Преподаватель немецкого языка
Дополнительно: Компьютерные курсы (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Photoshop, Infix, AutoCAD)
Иностранные языки:
немецкий – свободно
английский – продвинутый
итальянский – начальный уровень