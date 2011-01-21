girasole

Наталья girasole

 
69 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Переводчик немецкого языка

Тел.: 8 916 296 52 60 (моб.)

E-mail: [email protected]

Гражданство: РФ

Место жительства: Москва, СВАО

Опыт работы:

09.2007 – 03.2010 Переводчик технической литературы (немецкий, английский)

Представительство британской фирмы в Москве

11.2006 – 04.2007 Переводчик технической литературы (немецкий, английский)

Представительство австрийской фирмы в Москве

10.2004 – 02.2006 Офис-менеджер в представительстве немецкой компании в Москве

02.2004 – 09.2004 Ответственная за международное сотрудничество в российской

компании

06.1980 – 12.1992 Референт-переводчик ЦНИИ рефлексотерапии Минздрава СССР

Образование: Московский государственный педагогический институт

иностранных языков им. М.Тореза, 1977 год

Специальность: Преподаватель немецкого языка

Дополнительно: Компьютерные курсы (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook,

Photoshop, Infix, AutoCAD)

Иностранные языки:

немецкий – свободно

английский – продвинутый

итальянский – начальный уровень

Переводы
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга