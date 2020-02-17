Специалист по контекстной рекламе

Поддготовка, запуск, настройка, управление контекстной рекламой в Яндекс.Директ и Google AdWords (подбор семантического ядра‚ составление объявлений‚ мониторинг и управление ставками, оптимизация бюджета);Анализ эффективности текущих рекламных кампаний;Увеличение конверсии привлекаемого трафика;Мониторинг ключевых показателей;Корректировка компаний для улучшения показателей;Разработка и внедрение рекомендаций по улучшению рекламных кампаний;Подготовка отчетов;Участие в разработке посадочных страниц (идеи, рекомендации);A/B тестирование заголовков и текстов объявлений, посадочных страниц, форм обратной связи;