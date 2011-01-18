Специализация: Копирайтинг

ФИО: Евмененко Мария Витальевна

Дата и место рождения: 08 сентября 1986 года, г. Москва

Возраст: 24 лет.

Семейное положение: не замужем, есть сын

Образование: высшее экономическое МГЭИ

Средне специальное - Московский педагогический колледж №15 (педагог психолог)

2005-2006г. - Государственные курсы иностраных языков (немецкий)

Трудовая деятельность:

2006-2007 кредитный эксперт ОАО АКБ РосБанк

2007-2008 кредитный эксперт santader Consumer Bank. Кредитный эксперт

2008- по настоящее время Помошник руководителя.

-Работа с документацией, ведение бухгалтерии, ведение переговоров и заключение контрактов,

По совместительсту специалист на снабжению. Закупка металлопоката, нестандартного оборования.

Профессиональные навыки:

- работа на компьютере; программное обеспечение Windows 95, Windows 98, 2000, XP, Microsoft Word, Exсel, электронная почта, Интернет.

¬- коммуникабельная, ответственная, могу оперативно выполнять задания, умею работать с различными источниками информации, обладаю четкой дикцией и грамотной речью.

есть опыт написания работ в интернете, уникальность 100%.