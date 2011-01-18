ФИО: Евмененко Мария Витальевна
Дата и место рождения: 08 сентября 1986 года, г. Москва
Возраст: 24 лет.
Семейное положение: не замужем, есть сын
Образование: высшее экономическое МГЭИ
Средне специальное - Московский педагогический колледж №15 (педагог психолог)
2005-2006г. - Государственные курсы иностраных языков (немецкий)
Трудовая деятельность:
2006-2007 кредитный эксперт ОАО АКБ РосБанк
2007-2008 кредитный эксперт santader Consumer Bank. Кредитный эксперт
2008- по настоящее время Помошник руководителя.
-Работа с документацией, ведение бухгалтерии, ведение переговоров и заключение контрактов,
По совместительсту специалист на снабжению. Закупка металлопоката, нестандартного оборования.
Профессиональные навыки:
- работа на компьютере; программное обеспечение Windows 95, Windows 98, 2000, XP, Microsoft Word, Exсel, электронная почта, Интернет.
¬- коммуникабельная, ответственная, могу оперативно выполнять задания, умею работать с различными источниками информации, обладаю четкой дикцией и грамотной речью.
есть опыт написания работ в интернете, уникальность 100%.