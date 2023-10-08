Разработка сайтов любой сложности: Angular, Vue, JavaScript, TypeScript, Nest, Nuxt, Node, Express
👋 Всем привет!
Мы команда опытных и профессиональных программистов GIS Expert занимаемся стартап проектами более 5 лет. Недавно решили расшириться и открыть 2 отдел где будем заниматься фриланс заказами и радовать наших клиентов качеством работы.
Наши навыки
Frontend: Angular, Vue
Backend: Node, Nest, Express, Nuxt
No-code: Tilda
Web-design: Figma, Photoshop
Наши услуги
Создание сайтов с нуля
Разработка ботов в мессенджерах
Разработка веб-приложений
Разработка структуры сайта
Разработка дизайн-макетов