gis-expert

Ислям Сагындык gis-expert

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов любой сложности: Angular, Vue, JavaScript, TypeScript, Nest, Nuxt, Node, Express

👋 Всем привет!

Мы команда опытных и профессиональных программистов GIS Expert занимаемся стартап проектами более 5 лет. Недавно решили расшириться и открыть 2 отдел где будем заниматься фриланс заказами и радовать наших клиентов качеством работы.


Наши навыки

  • Frontend: Angular, Vue

  • Backend: Node, Nest, Express, Nuxt

  • No-code: Tilda

  • Web-design: Figma, Photoshop

    Наши услуги

  • Создание сайтов с нуля

  • Разработка ботов в мессенджерах

  • Разработка веб-приложений

  • Разработка структуры сайта

  • Разработка дизайн-макетов