Разработка сайтов любой сложности: Angular, Vue, JavaScript, TypeScript, Nest, Nuxt, Node, Express

👋 Всем привет!

Мы команда опытных и профессиональных программистов GIS Expert занимаемся стартап проектами более 5 лет. Недавно решили расшириться и открыть 2 отдел где будем заниматься фриланс заказами и радовать наших клиентов качеством работы.





Наши навыки

Frontend: Angular, Vue

Backend: Node, Nest, Express, Nuxt

No-code: Tilda

Web-design: Figma, Photoshop



Наши услуги