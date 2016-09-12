Графический дизайнер

Добро пожаловать на мой сайт дизайнервалерия.рф

Я профессиональный графический дизайнер, готовый выполнить Ваш заказ по всем Вашим пожеланиям и в установленные сроки. В мою деятельность входит разработка логотипа, фирменного стиля, любой печатной продукции, рекламы, презентации и т.д.

имеется опыт работы дизайнером на крупных мероприятих, таких как совместные показы в В. Зайцевым, и оформление кинофестивалей с Э. Кустурица. Обещаю Вам высокое качество моих профессиональных услуг.

Работаю с макетами до тех пор пока заказчик не будет полностью удовлетворён, очень внимательна к требованиям и деталям.

Обещаю приятное и продуктивное сотрудничество