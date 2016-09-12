Графический дизайнер
Добро пожаловать на мой сайт дизайнервалерия.рф
Я профессиональный графический дизайнер, готовый выполнить Ваш заказ по всем Вашим пожеланиям и в установленные сроки. В мою деятельность входит разработка логотипа, фирменного стиля, любой печатной продукции, рекламы, презентации и т.д.
имеется опыт работы дизайнером на крупных мероприятих, таких как совместные показы в В. Зайцевым, и оформление кинофестивалей с Э. Кустурица. Обещаю Вам высокое качество моих профессиональных услуг.
Работаю с макетами до тех пор пока заказчик не будет полностью удовлетворён, очень внимательна к требованиям и деталям.
Обещаю приятное и продуктивное сотрудничество
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