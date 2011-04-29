Режиссер, поэт, журналист

Образование - высшее – Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой

( Балетовед, балетный критик, исследователь, преподаватель)

В настоящее время студентка 3го курса СПБГАТИ кафедры режиссуры ТВ, по специальности режиссер кино и ТВ (заочное второе высшее)

С 2000 года член союза писателей Северо-запада.

С 2004 года по настоящее время Пресс аташе и заведующая литературной частью в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета им. Л. Якобсона. Арт. директор и организатор - Первого и второго Всероссийского танцевального фестиваля «Альтернатива» прошедшего 10-12 мая 2008 и 2009 года на базе Санкт-Петербургского академического театра балета им. Л. Якобсона.

Публикации – журнал «Балет», «Петербургский театральный журнал», журнал «Нева», сборник –«Актеры легенды Петербурга», журнал – «Балет «ad Libitum» сборник стихов 2000 год –«Аллергия на четверги»