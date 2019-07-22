Во время поездок вы должны чувствовать себя хорошо.
Это известно.
Покупка воды на трассах или в туристических достопримечательностях может быть довольно дорогой.
Хорошим решением может быть покупка бутылки с водой, в которую мы будем добавлять воду, вместо того, чтобы покупать ее время от времени.
Вместо бутылки с водой вы можете использовать обычную пластиковую бутылку.
Может быть, это небольшая экономия сразу, но, учитывая количество дней, вы можете собрать в кармане значительную сумму, которую мы можем потратить на что-то совершенно другое.
Самые известные города Вайнленда в Южной Африке - это Стелленбош и Франшук, всего в часе езды от Кейптауна, куда можно добраться из Кейптауна на поезде.
В Wineland есть десятки и десятки винных баров, дегустационных залов и отличных ресторанов.
Некоторые дегустации бесплатны, но самая дорогая стоит около 120 рублей (9 долларов США) на человека.
(Большинство виноградников отказываются от дегустации при покупке бутылки вина).
Африка - это континент, который вы либо любите, либо ненавидите.
Когда я приехал, было восхищение, потом депрессия, гнев и драка.
Сейчас я нахожусь на такой стадии, что, что бы ни случилось - у меня нет проблем с этим.
Не имеет значения, сплю ли я на полу в церкви, в грузовике или на земле рядом с коттеджем.
Если что-то происходит, это должно быть так.
Взлеты и падения являются неотъемлемой частью путешествия.
Южная Африка обладает большой культурой «туристов», которая рассчитана на людей, путешествующих по очень выгодным ценам http://travel-malta.su/puteshestvuem-po-malte-kroshka-ostrov-komino.html.
В Южной Африке общежития называют туристами.
Большинство из этих общежитий имеют кемпинги, а также общежития и частные комнаты на любой бюджет.
В частности, в Кейптауне есть одни из лучших хостелов в Южной Африке.