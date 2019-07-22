Атлас путешествий

Во время поездок вы должны чувствовать себя хорошо.

Это известно.

Покупка воды на трассах или в туристических достопримечательностях может быть довольно дорогой.

Хорошим решением может быть покупка бутылки с водой, в которую мы будем добавлять воду, вместо того, чтобы покупать ее время от времени.

Вместо бутылки с водой вы можете использовать обычную пластиковую бутылку.

Может быть, это небольшая экономия сразу, но, учитывая количество дней, вы можете собрать в кармане значительную сумму, которую мы можем потратить на что-то совершенно другое.

Самые известные города Вайнленда в Южной Африке - это Стелленбош и Франшук, всего в часе езды от Кейптауна, куда можно добраться из Кейптауна на поезде.

В Wineland есть десятки и десятки винных баров, дегустационных залов и отличных ресторанов.

Некоторые дегустации бесплатны, но самая дорогая стоит около 120 рублей (9 долларов США) на человека.

(Большинство виноградников отказываются от дегустации при покупке бутылки вина).

Африка - это континент, который вы либо любите, либо ненавидите.

Когда я приехал, было восхищение, потом депрессия, гнев и драка.

Сейчас я нахожусь на такой стадии, что, что бы ни случилось - у меня нет проблем с этим.

Не имеет значения, сплю ли я на полу в церкви, в грузовике или на земле рядом с коттеджем.

Если что-то происходит, это должно быть так.

Взлеты и падения являются неотъемлемой частью путешествия.

Южная Африка обладает большой культурой «туристов», которая рассчитана на людей, путешествующих по очень выгодным ценам http://travel-malta.su/puteshestvuem-po-malte-kroshka-ostrov-komino.html.

В Южной Африке общежития называют туристами.

Большинство из этих общежитий имеют кемпинги, а также общежития и частные комнаты на любой бюджет.

В частности, в Кейптауне есть одни из лучших хостелов в Южной Африке.