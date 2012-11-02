gkoval

Григорий Коваленко gkoval

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Внутренняя и внешняя оптимизация сайтов

Размещаю постоянные ссылки и статьи с ссылками на Ваш сайт. Большое количество собственных площадок с хорошими показателями, площадки в ЯК, DMOZ.