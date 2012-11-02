Сайт работает на старом дизайне. Необходимо сменить дизайн на новый. Макет в PSD-формате. Надо сделать так, чтобы все работало на новом дизе. С вас сроки и цена услуги.
HTML-верстка6 заявок
Закрыт
11 лет назад
Размещаю постоянные ссылки и статьи с ссылками на Ваш сайт. Большое количество собственных площадок с хорошими показателями, площадки в ЯК, DMOZ.
Сайт работает на старом дизайне. Необходимо сменить дизайн на новый. Макет в PSD-формате. Надо сделать так, чтобы все работало на новом дизе. С вас сроки и цена услуги.