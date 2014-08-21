перевод, озвучивание фильмов, рекламных роликов, музыкальное оформление
7 лет проживания в англоязычной стране
Перевод с английского и на английский в реальном времени
Запись, монтаж и сведение быстро и качественно.
Студия звукозаписи: 18 каналов - Apogee/Pro Tools (Mac) 192 кГц/24 bit, 20 микрофонов*
Озвучка с привлечением профессиональных актеров (голос на выбор заказчика)
Полное дублирование фильмов, многоголосных роликов и т.д.
Surround (6-канальная запись)
Музыкальное оформление
Озвучка на русском, английском, французском, хинди
Возможна озвучка носителями языка (финский, китайский, японский, испанский)
(*Выбор микрофонов по желанию заказчика, в том числе: Neumann U87 (2 шт), Shure SM81 (vintage USA-1 шт, USA (2004)-2 шт), Sennheiser MD441-U-1 шт etc., никаких "Октав"!)
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Озвучивание
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