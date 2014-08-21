перевод, озвучивание фильмов, рекламных роликов, музыкальное оформление

7 лет проживания в англоязычной стране

Перевод с английского и на английский в реальном времени

Запись, монтаж и сведение быстро и качественно.

Студия звукозаписи: 18 каналов - Apogee/Pro Tools (Mac) 192 кГц/24 bit, 20 микрофонов*

Озвучка с привлечением профессиональных актеров (голос на выбор заказчика)

Полное дублирование фильмов, многоголосных роликов и т.д.

Surround (6-канальная запись)

Музыкальное оформление

Озвучка на русском, английском, французском, хинди

Возможна озвучка носителями языка (финский, китайский, японский, испанский)

(*Выбор микрофонов по желанию заказчика, в том числе: Neumann U87 (2 шт), Shure SM81 (vintage USA-1 шт, USA (2004)-2 шт), Sennheiser MD441-U-1 шт etc., никаких "Октав"!)