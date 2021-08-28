gladckov_daniil

Даниил Гладков gladckov_daniil

 
26 летРоссия/Белгород
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Специалист по привлечению заявок из Facebook и instagram

﻿Целеустремленный и проактивный интернет-маркетолог, специализируюсь на привлечении заявок из Facebook и instagram. Имею два высших образования в сфере маркетинга и менеджмента. Закончил оба направления с отличием. Опыт работы с Instagram более 2-х лет (работал в рекламном агентстве). Занимался продвижением 5 проектов, связанных с товарным бизнесом.

﻿Знаю как:

  • разрабатывать стратегию продвижения продукта,
  • формировать маркетинговый бюджет,
  • план маркетинговых мероприятий,
  • создать подписную страницу, которая будет генерировать лиды
  • сделать продающий, вовлекающий или информационный визуал и контент
как эффективно все это реализовать! 

﻿В работе мне помогают ориентация на результат, высокая работоспособность и окружение, сформированное после недавнего прохождения курсов по повышению квалификации в таргетированной рекламе (в нем много экспертов, занимающихся продвижением в различных сферах), 

﻿Преимущества работы со мной:

  • Ежедневная отчетность о проделанной работе,
  • Описываю процессы своей работы, чтобы заказчик понимал "что" и "как"
  • Нацелен на долгосрочную работу с заказчиком и высокий результат
Для меня важно выстроить хорошие и доверительные отношения с заказчиком, который понимает для чего ему нужна моя услуга. Если вы такой - "Вэлкам", с радостью сделаю примерный просчет привлечения заявок в ваш бизнес!) 