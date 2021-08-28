gladckov_daniil

Даниил Гладков gladckov_daniilgladckov_daniil
26 летРоссия/Белгород
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Специалист по привлечению заявок из Facebook и instagram
Целеустремленный и проактивный интернет-маркетолог, специализируюсь на привлечении заявок из Facebook и instagram. Имею два высших образования в сфере маркетинга и менеджмента. Закончил оба направления с отличием. Опыт работы с Instagram более 2-х лет (работал в рекламном агентстве). Занимался продвижением 5 проектов, связанных с товарным бизнесом.
Знаю как:
- разрабатывать стратегию продвижения продукта,
- формировать маркетинговый бюджет,
- план маркетинговых мероприятий,
- создать подписную страницу, которая будет генерировать лиды
- сделать продающий, вовлекающий или информационный визуал и контент
В работе мне помогают ориентация на результат, высокая работоспособность и окружение, сформированное после недавнего прохождения курсов по повышению квалификации в таргетированной рекламе (в нем много экспертов, занимающихся продвижением в различных сферах),
Преимущества работы со мной:
- Ежедневная отчетность о проделанной работе,
- Описываю процессы своей работы, чтобы заказчик понимал "что" и "как"
- Нацелен на долгосрочную работу с заказчиком и высокий результат
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