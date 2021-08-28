gladckov_daniil

Специалист по привлечению заявок из Facebook и instagram

﻿Целеустремленный и проактивный интернет-маркетолог, специализируюсь на привлечении заявок из Facebook и instagram. Имею два высших образования в сфере маркетинга и менеджмента. Закончил оба направления с отличием. Опыт работы с Instagram более 2-х лет (работал в рекламном агентстве). Занимался продвижением 5 проектов, связанных с товарным бизнесом.

﻿Знаю как:

разрабатывать стратегию продвижения продукта,

формировать маркетинговый бюджет,

план маркетинговых мероприятий,

создать подписную страницу, которая будет генерировать лиды

сделать продающий, вовлекающий или информационный визуал и контент

как эффективно все это реализовать!

﻿В работе мне помогают ориентация на результат, высокая работоспособность и окружение, сформированное после недавнего прохождения курсов по повышению квалификации в таргетированной рекламе (в нем много экспертов, занимающихся продвижением в различных сферах),

﻿Преимущества работы со мной:

Ежедневная отчетность о проделанной работе,

Описываю процессы своей работы, чтобы заказчик понимал "что" и "как"

Нацелен на долгосрочную работу с заказчиком и высокий результат

Для меня важно выстроить хорошие и доверительные отношения с заказчиком, который понимает для чего ему нужна моя услуга. Если вы такой - "Вэлкам", с радостью сделаю примерный просчет привлечения заявок в ваш бизнес!)