Дипломированный переводчик. Языки: английский, немецкий, польский.

Образование:

1994-1999: Житомирский государственный педагогический университет им. И.Франка, факультет иностранных языков, специальность «Английский и немецкий языки и литература, перевод» – диплом с отличием.

Опыт работы:

2002 – до настоящего времени: ООО «Эпоха Интернационального Образования», г. Киев

Переводчик (английский, немецкий, польский языки)

Письменный перевод и редактирование переводов следующей тематики:

• юридическая документация (соглашения, учредительные договоры и уставы, доверенности, протоколы, судебная документация и т.д.);

• медицина и фармацевтика (регистрационные досье, материалы клинических исследований, статьи, брошюры, инструкции к медицинскому оборудованию и т.д.);

• финансы, бухгалтерский учет и аудит (аудиторские отчеты, консолидированная финансовая отчетность, руководства Службы внутреннего аудита, банковская документация и пр.);

• авиация (инструкции, пособия, руководства, сертификаты, директивы, внутренняя нормативная документация и т.д.);

• нефтегазовая промышленность (техническая, нормативная, организационная документация, презентации, отчеты, финансовые меморандумы, корпоративные брошюры и т.д.);

• прочее (материалы цикла тренингов «Leadership on Route» для «PepsiCo», материалы учебного курса «Interpipe Marketing Course», «Белая книга 2007: Служба безопасности и разведывательные органы Украины», материалы маркетингового и рекламного характера, перевод сайтов, материалов периодических изданий и т.д.).

Основные клиенты: ЗАО «Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины», ООО «ТНК-ВР Украина», «PepsiCo», АКБ «Укрсоцбанк», АБ «Диамантбанк», Офис связи НАТО на Украине, ООО «Фрезениус Медикал Кер Украина», «Ферринг Фармацевтикалз», «Лаборатории Сервье», Министерство транспорта Украины, ОАО «Мироновский хлебопродукт» и др.

1999-2002: Житомирский государственный педагогический университет им. И.Франка

Преподаватель

Преподавание следующих учебных курсов:

• курс лекций по теории и практике перевода

• письменный перевод спецтекстов на английский язык и с английского языка

• последовательный перевод

• теория и практика английского языка

Дополнительная информация:

1994 - закончила Waukee High School (г. Де-Мойн, США) - GPA 4.0.

Победитель Всеукраинских студенческих олимпиад по английскому языку (1997 г. – ІІІ место, 1998 г. – І место, 1999 г. – ІІ место).

Ответственный подход к выполнению заказа, аккуратное оформление перевода (сохранение первоначальной структуры и форматирования документа),готовность работать ночью и в выходные/праздники, компромиссный подход в вопросе вознаграждения.