glafiragoufman

Наталья glafiragoufman

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, начни делать то, чего никогда не делал

Владею пером. Пишу красивые, лаконичные тексты без воды и лишнего мусора. Умею работать с информацией и настроена на долговременное сотрудничество

  • Доработка сайта

    Есть сайт www.rusokurd.ru на вордпрессе необходимо доработать его до нормального состояния. Цена договорная (оплата вебмани) В заявке указывайте что именно вы сможете сделать и за какую цену

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    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад