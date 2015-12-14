glafiragoufman

Есть сайт www.rusokurd.ru на вордпрессе необходимо доработать его до нормального состояния. Цена договорная (оплата вебмани) В заявке указывайте что именно вы сможете сделать и за какую цену
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
9 лет назад
Владею пером. Пишу красивые, лаконичные тексты без воды и лишнего мусора. Умею работать с информацией и настроена на долговременное сотрудничество
Есть сайт www.rusokurd.ru на вордпрессе необходимо доработать его до нормального состояния. Цена договорная (оплата вебмани) В заявке указывайте что именно вы сможете сделать и за какую цену