glaivesecurity

Разработка веб-приложений, ПО для мобильных платформ, ИТ безопасность

Компания Glaive Security Group существует на рынке более года.

Компания предоставляет услуги по разработке десктопного программного обеспечения, прикладного ПО, программного обеспечения для мобильных платформ (iPhone\iPad, Android, Bada), а так же разработке сложных веб-приложений, таких как интернет-магазины, веб-порталы, веб-сервисы. Так же компанию предоставляет услуги консультации и проведения аудита безопасности ИТ-систем.

Мы гарантируем качественное выполнение нашей работы.