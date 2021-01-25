Фриланс cоздание презентаций

Здравствуйте, меня зовут Аделя.

Я профессионально занимаюсь составлением и реализацией презентаций.

Готова создать Вам презентацию с нуля или же доделать/переделать/отредактировать Вашу работу.

• Уверенный пользователь ПК: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Photoshop и пр.;

• Языки: английский – уровень B2 (Upper-Intermediate), немецкий – уровень А2 (Grundlagen);

• Также занимаюсь копирайтингом и составлением/обработкой фото-контента, SMM-продвижение.

• Есть опыт написания пресс-релизов, байлайнеров, рекламных текстов, приглашений, создание коммерческих предложений;

• Опыт разработки бизнес-планов, семантического ядра, работа с Яндекс.Директ;

• Мною создавались социальные, коммерческие и имиджевые ролики в рамках курса «Режиссура рекламы»

В этом году оканчиваю Казанский Федеральный Университет по направлению Реклама и связи с общественностью.

Буду рада Вам помочь!

﻿