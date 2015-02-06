glavbuh1780

нахожусь в декретном отпуске

Опыт работыУправляющаякомпания г.Комсомольск-на-Амуре, январь 2006 по июль 2012 Главный бухгалтер-ведениебухгалтерского и налогового учета в полном объеме ‚ - составление исдача бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, - мониторингизменений Законодательства, - участие вразработке учредительных документов, - участие в разработкехозяйственных договоровПрофессиональныенавыкиВедениебухгалтерского и налогового учета‚ составление и сдача бухгалтерской и

налоговой и статистической отчетности в полном объеме по нескольким компаниям с

различными системами налогообложения, уверенный пользователь ПК; знание 1С -

7.7; 8.1; работа с различными программами электронной отчетности; опыт

использования правовых информационных систем; знание Клиент-Банк;

Интернет-Банкинг.ОбразованиеДальневосточныйгосударственный университет путей сообщения с 1997 по 2002Специальность:Инженер по специальность «Водоснабжение и водоотведение»Дальневосточнаягосударственная академия экономики и права

с 2002 по 2005 Специальность:Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»ДополнительныесведенияСемейноеположение

замужемДети двое О себе высокая работоспособность‚ самостоятельность‚ коммуникабельность‚обучаемость, ответственность исполнительность‚ нацеленность на результат.